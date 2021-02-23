Нашли в гараже: в Геленджике умер мужчина по прозвищу «Пружина»

Фото Илья СМИРНОВ

Трагедия случилась в гараже на улице Фадеева в Геленджике. Тело мужчины обнаружил владелец бокса, который заметил незапертую дверь. Он вызвал правоохранителей.

- Со слов владельца гаража, погибшего мужчину звали Андрей, его фамилию не знает, однако говорит, что у него было прозвище «Пружина». Кроме того, известно, что ранее мужчина проживал в станице Павловская, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - При этом установить личность мужчины невозможно. Ни документов, ни мобильного телефона, ни банковских карт у погибшего не было.

Криминалисты осмотрели место происшествия, на теле не обнаружено признаков насильственной смерти.

- Криминала не видим, согласно акта судебно-медицинской экспертизы мужчина умер в результате сердечной недостаточности, - добавляет источник в правоохранительных органах.

Сейчас правоохранители пытаются установить личность погибшего. На вид ему 40-45 лет, рост около 180 сантиметров, он - среднего телосложения, волосы русые, короткие, с лобными залысинами, на лице есть усы и борода русого цвета с проседью.

Из одежды на нем футболка темно-зеленого цвета, свитер серого цвета на молнии с темно-синими вставками на рукавах, черное трико с начесом и черные полуботинки.