Вытаскивали из воды и помогали выбраться из западни: В Сочи наградили добровольцев, спасших чужие жизни

Фото: sochi.ru

Спасателями, может, и не рождаются, но точно становятся. Это на собственном примере показали добврольцы, протянувшие руку помощи в тот момент, когда это было жизненно необходимо.

- Пять сочинцев и гостей курорта были удостоены наград за проявленные мужество и отвагу в 2020 году, - говорят в мэрии Сочи. - Поздравительные адреса народным героям вручили от имени главы города Алексея Копайгородского.

Фото: sochi.ru

Сотрудника ДПС Олега Кузнецова жительница Сочи, которая могла потерять ребенка, никогда не устанет благодарить. 10 октября 2020 года полицейский помог женщине быстро добраться до больницы.

- Он организовал для застрявшей в пробке машины, - рассказывают в сочинской администрации. - У будущей матери открылось кровотечение, здоровье ее и малыша находилось под угрозой.

Но, к счастью, врачам удалось их спасти, а все благодаря тому, что помощь оказали своевременно. В нужную минуту на помощь пришли и солдаты-срочники Росгвардии Саркис Сафарьян, Мурат Тлехас и Джабраил Гаджиев. 20 мая 2020 года они проходили службу в Сочи. Во врем патрулирования улицы они услышали крики о помощи. Как оказалось, в реку Мзымта упала девушка.

- Не задумываясь, молодые люди бросились в воду и спасли тонущую жительницу, - говорят в мэрии курорта. - Ее жизни ничего не угрожает.

Среди награжденных – не только те, кто спас человеческие жизни, но и те, кто проявил заботу о братьях наших меньших. Сочинский спортсмен Дмитрий Чернышов 28 мая 2020 года помог выбраться из западни маленькому дельфину - кроха запутался в рыболовной леске. Если бы не спортсмен, то он, скорее всего, не смог выбраться сам.