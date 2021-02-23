Будет ли проводиться эвакуация населения из-за ЧП с турецким судном в Керченском проливе

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

После того, как в соцсетях появилась информация о возможной эвакуации населения из-за турецкого судня с опасным грузом на борту в Керченском проливе, спасатели поспешили успокоить людей.

Как стало известно, сразу несколько десятков специалистов в специальных защитных костюмах обследовали судно. Более того, были проведены водолазные работы. После тщательного исследования эксперты заявили - о заражении акватории речи не идет, угрозы для населения нет. А значит и эвакуации жителей не будет - в этом просто нет необходимости.

Однакого режим повышенной готовности все же ввели в Темрюкском районе - это необходимо, чтобы все службы оперативно среагировали.

- Кроме того, проверена система оповещения населения - все работает исправно, - сказал «Комсомольской правде» - Кубань» начальник ГУ МЧС по Краснодарскому краю Олег Волынкин. - Уточнен расчет сил и средств для немедленного реагирования при необходимости. На данный момент создана группировка сил и средств в количестве 150 спасателей и 86 единиц техники.