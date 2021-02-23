В Сочи задержали 29-летнего парня, который надругался над 10-классницей

Известно, что ранее парень судим не был.

Само преступление, по данным правоохранителей, произошло еще в конце сентябре 2020 года, но заявила о нем пострадавшая лишь спустя 3,5 месяца.

В тот день 29-летний сочинец надругался над 15-летней школьницей. Как удалось узнать «КП» - Кубань», сама девочка на учете в отделе по делам несовершеннолетних не состоит, воспитывается в полной семье.

При каких обстоятельствах случилась интимная связь, было неизвестно. Это и выясняли правоохранители во время проверки.

Долго копаться не пришлось. В течение суток к правоохранителям парень пришел сам и написал явку с повинной.

- В своем заявлении он подтвердил, что вступил в половую связь с несовершеннолетней девочкой, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - Признательные показания им даны, на данный момент он задержан.

Ранее сообщалось, что на Кубани мать подала в полицию на соседа за изнасилование ее 16-летней дочери.