В Краснодарском крае ожидаются морозы до -19 градусов

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В некоторых районах Краснодарского края утром 24 февраля столбики на термометрах опустились до -15 градусов. Синоптики отмечают, что предстоящей ночью будет также холодно, а затем начнет теплеть.

- 24 февраля в Краснодаре и крае без осадков, местами гололед. Температура воздуха ночью от -8 до -13 градусов, местами в северной и восточной половине края до -18. Днем – от 4 до -15 градусов. 25 февраля преимущественно без осадков, лишь утром и днем 26 числа в некоторых районах ожидается небольшой снег. Ночью в восточной половине края столбики термометров опустятся до -19 градусов. 26 февраля будет теплее, минимальная ночная температура в этот день – 8 градусов мороза, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По прогнозу, с 26 февраля в регионе днем установятся плюсовые температуры.