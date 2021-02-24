В Краснодаре аварийное общежитие на Старокубанской расселят в этом году

Фото пресс-службы администрации Краснодара

В Краснодаре на улице Старокубанской находятся несколько старых общежитий. Одно из них – расселят уже в этом году. Об этом сообщил мэр города Евгений Первышов.

- Дому на Старокубанской 65 лет. Он выглядит удручающе. Всё уже обветшало до такой степени, что не восстановить - проще снести и использовать участок для нужд города и жителей. Начать расселение здесь планировали в слеующем году, но сроки смогли перенести на 2021 год, - написал в своем Telegram-канале глава Краснодара.

Мэр также добавил, что квартиры для горожан, которые проживают в этом общежитии, купят по договору муниципального найма. А собственники, которые приватизировали или купили комнаты, получат выплаты, и тоже смогут решить жилищный вопрос.

Также известно, что в этом году раньше запланированного расселят пять таких ветхих домов.