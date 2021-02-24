У администрации поселения на Кубани забрали машину за неоплаченный штраф

Фото пресс-службы УФССП РФ по краю

В Успенском поселении проводились проверки и местную администрацию на 100 тысяч рублей оштрафовали за использование прибрежной полосы водоема с нарушением хозяйственной деятельности. Но чиновники оплачивать долг не торопились. К взысканию подключились приставы.

- В установленный законом срок штраф оплачен не был. Следствие – еще один штраф за уклонение от исполнения административного наказания в размере 200 тысяч рублей. Но и эти деньги в казну не перечислялись. Представителям закона пришлось арестовать служебную машину, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.

В настоящее время «Lada» арестована, после сбора необходимых документов она отправится на принудительную реализацию, а вырученные средства пойдут на погашение административного штрафа.