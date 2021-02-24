В Сочи напомнили о мошенничествах с банковскими картами

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Мошенники продолжают обманывать сочинцев. За два месяца на кражи с банковских счетов поступили сотни жалоб, возбуждено 250 уголовных дел. Сейчас преступников разыскивают. А горожанам в очередной раз напоминают, как не стать жертвой аферистов.

– Мошенники продолжают придумывать различные способы обмана. Они могут сообщать о несуществующей болезни, о положенной социальной выплате или надбавке, о снятии денег с вашего счета. Также под предлогом оказания каких-либо услуг могут пытаться проникнуть в ваш дом, – рассказал директор департамента по взаимодействию с правоохранительными органами администрации города Сергей Кармазиненко.

Жителей и гостей Сочи просят быть бдительными и предупредить пожилых родственников о том, что ни при каких обстоятельствах не нужно сообщать реквизиты счетов, пароль или код с оборотной стороны карты. В случае необходимости необходимо звонить в полицию по номеру «102».