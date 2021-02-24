Отключение газа в Крымском районе 25 февраля 2021: голубого топлива не будет сутки

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Жители Крымского района Кубани на сутки останутся без газа. Отключение газа в Крымском районе 25 февраля 2021.

- Доводим до Вашего сведения, что 25 февраля 2021 года работниками Филиала №11 АО «Газпром газораспределение Краснодар» будут выполняться ремонтные работы с 8.00 до 17.00 на вводном газопроводе, - сообщили в филиале №11 АО «Газпром газораспределение Краснодар».

Итак, газа не будет по адресу г. Крымск, ул. Володарского, ул. Красная. В целях безопасности на время проведения работ жителей просят закрыть краны на газовых приборах и перед ними, а также не пользоваться газовым оборудованием до окончания работ по повторному пуску.

Телефон для справок: 8 918-990-52-77 (04) администрация филиала № 11 АО «Газпром газораспределение Краснодар».