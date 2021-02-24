В Краснодаре откроют для проезда перекресток улиц Солнечной и Московской

Строительство линии на Московской продлится весь 2021 год Фото: МУП КТТУ

В Краснодаре для проезда сегодня, 24 февраля, в 17.00 откроют перекресток улиц Солнечной и Московской. Движение на этом участке было ограничено из-за строительства трамвайной ветки.

- Автобусы, которые двигались по измененному маршруту в связи с перекрытием, вернутся к стандартной схеме движения к утру, 25 февраля. Челночные трамваи № 0 продолжат курсировать, - пообещали в мэрии кубанской столицы.

Напомним, работы по прокладке трамвайных путей начались 31 января. Перенос подземных коммуникаций и трамвайного кольца в районе улиц Солнечной и Московской стал первым этапом работ по строительству новой трамвайной линии.

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