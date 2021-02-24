На Кубани женщина расправилась с мужем

Женщина задержана

Следователи в Каневском районе разбираются в семейной драме 58 и 62-летнего супругов. Женщину подозревают в убийстве собственного мужа во время ссоры.

- По версии следствия, они распивали спиртное, когда к ним в дом пришла соседка. Однако это не понравилось хозяину дома и он выгнал ее, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

На этой почве между супругами разгорелся конфликт. В горячке женщина схватилась за нож и нанесла им несколько ударов в грудь мужа. А потом сама же заявила в полицию и вызвала скорую.

Однако спасти мужчину медикам не удалось. А его жену задержали по подозрению в его убийстве. Ведется расследование.