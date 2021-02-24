На Кубани умерло 15 пациентов с коронавирусной инфекцией

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По данным регионального Минздрава, у всех умерших пациентов на фоне коронавируса развилась тяжелая двусторонняя пневмония и имелись сопутствующие заболевания.

В стационарах Сочи умерли семь пациентов в возрасте от 61 года до 88 лет.

В Краснодаре умер 56-летний местный мужчина. В госпитале Туапсе – 78-летний житель города, а в Тихорецком районе – 62-летний местный житель.

В больнице Усть-Лабинска умерла 61-летняя женщина из Приморско-Ахтарского района умерла. Несмотря на все усилия, специалистам в Анапе не удалось спасти 60-летнего жителя курорта.

Двое пациентов с коронавирусом умерли в Крымском районе Это женщина 76 лет из Геленджика и 69-летняя жительница Темрюкского района.

В Лабинском районе умер 44-летний житель муниципалитета.

- С начала пандемии на Кубани скончались 1869 заболевших коронавирусом,-отмечают в краевом Минздраве.

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Стоит отметить, что еще пару недель назад ежедневный прирост был не ниже 180 случаев. Врачи отмечают положительную динамику и уверяют - во многом таких цифр удалось достичь благодаря вакцинации, которая полным ходом идет на Кубани.(читать далее)