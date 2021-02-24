Более 115 тысяч жителей Кубани сделали прививку от коронавируса

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Центры вакцинации работают во всех городах и районах региона в поликлиниках, больницах и центрах профилактики. Теперь их число выросло до 148.

В региональном Минздраве напоминают, что прививка-дело добровольное и бесплатное. Перечень больниц и поликлиник размещен на сайте минздрава края,где также рассказывается обо всех правилах прохождения вакцинации.

Первый укол можно сделать и в мобильном пункте , а второй, с интервалом в три недели – в поликлинике. Но только в той, к которой прикреплен мобильный пункт. При этом ее номер указывается на прививочном сертификате.

Прививочная кампания от коронавируса в регионе началась еще в сентябре 2020 года, но в массовом порядке этот процесс пошел ь в декабре.

- В регион поступило почти 158 тыс. доз Спутник V. На сегодняшний день первую дозу вакцины уже получили более 115 тыс. человек, полный цикл прошли около 33,7 тыс. человек,- сообщает краевое министерство.

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По данным регионального Минздрава, у всех умерших пациентов на фоне коронавируса развилась тяжелая двусторонняя пневмония и имелись сопутствующие заболевания.(читать далее)