В Краснодаре открылась 31-я международная выставка YugBuild

Фото администрации КК

YugBuild стала первой выставкой в краевом центре сначала 2021 года. До этого такие мероприятия в течение года не проводились из-за пандемии. Это самая крупная выставка стройиндустрии на Юге страны.

На сей раз в ней участвуют более 150 производителей России, Беларуси, Китая, Турции и Киргизии. На выставке представлено более 140 выставочных стендов.

– Регион остался в лидерах по вводу жилья, мы не остановили ни одну социальную стройку. У нас нет проблем со стройматериалами, потому что сами производим практически все виды продукции, – отметил губернатор Вениамин Кондратьев в связи с открытием отраслевой выставки.

На Кубани одновременно строятся более 40 социальных объектов. Ремонтируются почти 100 км дорог, начато строительство более 30 км новых автотрасс.

– Нам крайне важно не количество объектов, а создание нового архитектурного облика наших городов и станиц. Новых пространств и объектов для комфортной жизни людей, – подчеркнул глава региона.

На сегодняшний день YugBuild – самая крупная отраслевая выставка на Юге России. Мероприятие объединяет тысячи специалистов отечественных и зарубежных предприятий строительной индустрии.

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Как подчеркивают власти региона, до 1 апреля необходимо заключить все госконтракты, чтобы максимально быстро приступить к реализации планов по строительству и благоустройству важнейших объектов.(читать далее)