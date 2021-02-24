В Геленджике владельцы парковки сбрасывали стоки ГСМ прямо в горную реку

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В ходе проверки Азово-Черноморской природоохранной прокуратурой окрестностей Геленджика обнаружена парковка, которую ее владельцы организовали прямо на берегу горной реки Мезыбь, в ее водоохранной зоне.

При этом стоки ГСМ с парковки, безо всякой очистки, поступали прямо в реку.

- В нарушение требований лесного законодательства ООО «ПМП», ООО «Эдельвейс» на арендованном лесном участке, расположенном в указанной водоохранной зоне, организовали стоянку и движение транспортных средств вне специального покрытия, осуществляют сброс сточных вод,- сообщает прокуратура края.

Надзорное ведомство обратилось с иском в суд. Требования прокурора были удовлетворены в полном объеме.

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