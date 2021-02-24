В Краснодаре на торгах распродадут имущество завода им. Седина

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Как сообщается в Едином реестре сведений о банкротстве, в Краснодаре на аукционные торги выставлено имущество ООО «Терра-ЗИС» , которое, в свою очередь, является дочерней компанией одного из старейших предприятия города-«Завода имени Седина» .

Предприятие признано банкротом в 2016 году. Имущество для торгов сведено в 45 лотов общей стоимостью 85,7 млн руб. Самым заметным в списке является газопровод, на территории завода по цене 16,4 млн руб.

На торгах также реализуют а также железнодорожные пути на территории предприятия за 16,2 млн руб. - Дата окончания подачи заявок — 31 марта 2021 года,- сообщает ЕРСБ.