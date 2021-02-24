С 27 февраля в крае запустят образовательный проект «Телешкола Кубани»

Фото администрации КК

Занятия по целому ряду предметов - русскому языку, математике, обществознанию, химии, физике и биологии учителя краснодарских школ будут вести каждую субботу и воскресенье до конца нынешнего учебного года прямо в эфире телеканала «Кубань 24».

Как полагают организаторы проекта, такая форма дополнительного обучения поможет старшеклассников подготовиться к более успешной сдаче экзаменов. Это актуально, учитывая перерывы в очной учебе из-за пандемии.

- Консультации для девятиклассников покажут с 12:00 до 13:00, для одиннадцатиклассников – с 16:00 до 17:30,- сообщает администрация края.

Каждый такой «телеурок» будет длиться полчаса.

- Трансляции «Телешколы Кубани» можно смотреть как в прямом эфире на краевом канале «Кубань 24», так и в любое удобное время на YouTube.,- отметили в региональном Минобрахования.