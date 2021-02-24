В Сочи реконструируют олимпийскую арену «Ледяной куб»

Фото Градостроительного совета Сочи

На базе бывшей олимпийской арены «Ледяной Куб» в Сириусе намечено создать «Академию единоборств» Этот вопрос рассматривается Градостроительным советом Сочи.

«Ледяной Куб» будет реконструирован для проведения состязаний по различным видам единоборств.

Проект предусматривает изменение габаритов здания. Увеличены будут первый и второй этажи арены, а также переделана входная секция здания. В главном зале при этом появится трибуна для официальных делегаций. что приведет к сокращению зрительских мест.

Сейчас на участке рядом с «Ледяным Кубом», уже начались работы по строительству корпуса для тренировок по дзюдо и самбо.

Также рядом со зданием будет проведено благоустройство территории и озеленение.