Из-за ремонта путей на Кубани изменится график движения пригородных поездов

Фото СКЖД

В период с 25 февраля по 26 марта на железнодорожном перегоне Орловка-Кубанская – Васильево-Петровская будет вестись ремонт

Из-за этого будут временно отменено движение четырех пригородн ых поездов.

- Отменяются поезда на участке Орловка-Кубанская – Староминская-Тимашевская, отправлением со станции Орловка-Кубанская в 09:51 и 14:44, со станции Староминская-Тимашевская в 13:03 и 16:28.,-

сообщает СКЖД.

В дополнение к этому, изменится расписание и других пригородных поездов в Краснодарском крае и Ростовской области.

По завершении работ график движения поездов восстановится.

- Подробную информацию о графике движения поездов можно получить на сайтах ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» и АО «Кубань Экспресс-Пригород»,- говорится в сообщении перевозчика.

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