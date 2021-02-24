Из-за ремонта путей на Кубани изменится график движения пригородных поездов

Фото СКЖД
В период с 25 февраля по 26 марта на железнодорожном перегоне Орловка-Кубанская – Васильево-Петровская будет вестись ремонт
Из-за этого будут временно отменено движение четырех пригородн ых поездов.
- Отменяются поезда на участке Орловка-Кубанская – Староминская-Тимашевская, отправлением со станции Орловка-Кубанская в 09:51 и 14:44, со станции Староминская-Тимашевская в 13:03 и 16:28.,-
сообщает СКЖД.
В дополнение к этому, изменится расписание и других пригородных поездов в Краснодарском крае и Ростовской области.
По завершении работ график движения поездов восстановится.
- Подробную информацию о графике движения поездов можно получить на сайтах ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» и АО «Кубань Экспресс-Пригород»,- говорится в сообщении перевозчика.
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