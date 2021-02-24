Институт развития градостроительства и городской среды заработает в Краснодарском крае в 2021 году

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Глава региона отметил, что сегодня много вопросов к качеству проектирования. Новые ,современные архитектурные решения не должны превращаться просто в «калейдоскоп». По мнению губернатора, региону нужна структура, которая будет находиться прежде всего на службе жителей Кубани, а не у бизнеса.

- Для этого мы создаем краевой институт развития градостроительства, он должен начать работать уже в этом году, объединить архитекторов, инженеров, дизайнеров, общественников для разработки и сопровождения проектов развития городской среды,– заявил Кондратьев.

Кондратьев отметил, что ошибки в строительстве приводят к серьезным последствиям для бюджета и жителей региона. В качестве примера Кондратьев привел Краснодар, где при создании новых микрорайонов не выделялись участки для социальных объектов. В результате сегодня приходится выкупать землю для них по завышенной цене.

– Городская среда должна быть сбалансирована. Нельзя сначала строить микрорайон, а только потом решать, как провести дорогу. Квадратные метры любой ценой не нужны. Прежде всего, надо думать, где будут учиться дети, в каком парке смогут отдыхать, – сказал Вениамин Кондратьев.

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