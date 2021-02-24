С 2017 года на Кубани благоустроено больше тысячи парков и скверов

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За период с 2017 года на Кубани проведено благоустройство более чем тысячи парков и скверов. В 2021 году по профильному нацпроекту намечено реконструировать еще более 230 таких территорий.

– Сейчас появляются современные парки, но их единицы. Нам нужен прорыв в благоустройстве. Проекты, которые мы видели сегодня на выставке, должны быть не только на стендах, но и в реальной жизни, – отметил Вениамин Кондратьев в своем выступлении на строительной выставке в Краснодаре.

По словам директора НИИ Перспективного градостроительства Павла Спирина, в новом генеральном плане краевого центра предусмотрено создание новых зеленых зон.

– Этот же принцип используем при подготовке документов для Анапы и Геленджика. Это позволит делать аналитику, выдавая разрешения на строительство. Можно будет увидеть, какая нагрузка ляжет на соцобъекты, какова обеспеченность зелеными зонами, – сказал Павел Спирин.

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Глава региона отметил, что сегодня много вопросов к качеству проектирования. Новые ,современные архитектурные решения не должны превращаться просто в «калейдоскоп». По мнению губернатора, региону нужна структура, которая будет находиться прежде всего на службе жителей Кубани, а не у бизнеса.(читать далее)