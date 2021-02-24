Судебный пристав в Адыгее отказался взимать долг с родной сестры и попал под уголовное преследование

Фото СК РФ

У судебного пристава в Адыгее в 2018 году находилось исполнительское производство о взыскании с 33-летней женщины долга за услуги ЖКХ в сумме более 6 тысяч рублей.

Поскольку должницей оказалась его родная сестра, пристав прекратил попытки взимания долга, заявив, что не смог обнаружить местонахождение женщины. Этот поступок теперь может обойтись ему дорого.

- Следственным отделом по г. Майкопу СКР по Республике Адыгея, в отношении бывшего судебного пристава-исполнителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Адыгея возбуждено уголовное дело. Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст.285 УК РФ),- сообщает СУ СК по Адыгее.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет.

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