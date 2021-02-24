На Кубани Билайн в 1,5 раза увеличил инвестиции в развитие сети

В 2020 году оператор активно инвестировал в развитие сети 4G Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как сообщила пресс-служба оператора, в 2020 году оператор активно инвестировал в развитие сети 4G, обеспечивающей скоростной мобильный интернет. Несмотря на пандемию, Билайн выполнил свои инвестиционные программы, в частности, увеличив вложения в развитие сети в Краснодарском крае в 1,5 раза по сравнению с 2019 годом. В результате за 2 года покрытие сети 4G в регионах Юга России выросло на 40%. Доступность мобильного интернета повысилась в 1231 населенном пункте, где проживает 559 тыс. человек (там сеть 4G оператора появилась впервые).

В 2020 году в связи с массовым переходом на удаленную работу и обучение на 50% выросла нагрузка на инфраструктуру, интернет-трафик увеличился на 72%. При этом объем голосового трафика, потребленного абонентами, остался тем же.

«За последние 2 года Билайн увеличил покрытие сети 4G почти в 1,5 раза, поэтому мы оказались готовы к возросшим нагрузкам. В 2021 году планируем строить еще больше базовых станций, чтобы максимально полно удовлетворить потребности наших клиентов, как в розничном, так и в бизнес-сегменте,- прокомментировал региональный директор Южного региона ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) Андрей Пятахин. – За год выросло количество пользователей мобильного интернета, в том числе из-за того, что дата-юзерами становятся люди старшего поколения. Пользователи чаще выбирают семейные тарифы, что упрощает контроль над расходами и стимулирует потребление».