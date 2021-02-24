Жители Краснодара могут стать волонтерами для проведения голосования за объекты благоустройства

Фото мэрии Краснодара

В Краснодаре с 24 февраля начали набирать волонтеров, в чьи задачи будет входить помощь жителям города во время голосования нынешней весной по выбору территорий для благоустройства.

Как сообщают в мэрии краевого центра, волонтеры должны будут рассказывать гражданам о возможных вариантах голосования и оказывать техническую помощь.

Всем добровольцам выдадут планшеты и брендированную одежду.

По нацпроекту в Краснодаре предполагается благоустроить 23 территории. А вот первоочередность работ как раз и будет определяться выбором горожан.

- В дни голосования с 26 апреля по 30 мая добровольные помощники будут работать в МФЦ, торговых центрах, объектах культуры и других общественных местах. Каждому в распоряжение выдадут планшет для голосования со специально созданным отдельным мобильным приложением,- сообщает мэрия Краснодара.

Чтобы стать частью команды волонтеров, необходимо оставить заявку на сайте DOBRO.RU по ссылке.

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