На похитителя 400 тысяч долларов у совладельца концерна «Покровский» заведено второе уголовное дело

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В Ленинский районный суд Ростова-на-Дону поступило на рассмотрение второе уголовное дело по обвинению Андрея К. по ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество». По версии следствия, под предлогом покупки сельхозземли он похитил 400 тыс. долларов у совладельца концерна «Покровский».

По данным обвинения, в период с марта по май 2015 года фигурант получил от бизнесмена частями наличные под предлогом оказания услуг по приобретению паев земельных участков в Щербиновском районе Краснодарского края. Но своих обязательств обвиняемый не выполнил, а деньги не вернул.

Следующее заседание назначено на 1 марта.

- Также в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования в крупном размере», - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» адвокат совладельца концерна «Покровский» Сергей Аракелян.

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