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В Анапе два бара заплатят штрафы за кальяны и алкоголь без лицензии. Факты нарушения выявила рабочая группа из специалистов управления торговли мэрии и сотрудников полиции, два заведения - в центре курорта и в поселке Витязево нарушили требования закона.

- В двух барах установлены факты курения кальянов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Анапы. - На должностных лиц составлены административные протоколы по ст. 20.6 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

Кроме того, у собственника бара в Витязево не было лицензии на реализацию спиртного.

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