У жителя Геленджика мошенники похитили майнинг-ферму за 600 тысяч рублей

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У жителя Геленджика мошенники похитили майнинг-ферму, стоимостью 600 тысяч рублей. Один из подельников стал фигурантом уголовного дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере», его приговорили к четырем годам колонии общего режима. Другой соучастник получил 2,5 года тюрьмы условно.

- Осенью 2019 года житель республики Марий Эл увидел в интернете объявление о продаже майнинг-фермы, - пояснили в пресс-службе прокуратуры Ульяновской области. – Он оформил транспортировку товара из Геленджика через Ульяновск.

Оборудование получил соучастник преступления по подложным документам. Жител Геленджика обещанные деньги за майнинг-ферму не получил.

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