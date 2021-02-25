Погода на 25 февраля 2021 года в Краснодаре Фото: Варвара ДЫМ

Такой зимы на Кубани не было больше десяти лет. Прошлой ночью температура воздуха в среднем по региону ю упала до минус 12 – 14 градусов. «КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 25 февраля 2021 года в Краснодаре.

По прогнозам синоптиков, после аномально холодной ночи днем воздух прогреется до плюс одного - плюс четырех градусов.

- Ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура днем составит от плюс одного до плюс трех градусов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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