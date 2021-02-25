Пробки в Краснодаре на утро 25 февраля 2021 года

Из-за температурных качелей краснодарские автомобилисты били тревогу. Аномальные холода сменялись неожиданной оттепелью, а полуметровые сугробы за полчаса превращались в снежное месиво на дорогах. Весь февраль на улицах мегаполиса дежурило в среднем 50 единиц техники, которые каждое утро боролись с заторами на дорогах. «КП» – Кубань» узнала, какие пробки в Краснодаре на утро 25 февраля 2021 года.

Сейчас ситуация на дорогах краевого центра стабильная. Пробки оцениваются всего в четыре балла – одно из самых низких значений в месяце. Так свободно на улицах Краснодар не было больше месяца.

Самая тяжелая ситуация сейчас на улице Московской. Ночью здесь возобновили движение транспорта на пересечении с Солнечной. Средняя скорость движения на участке составляет 10 км/ч.

Не лучше ситуация на улице Зиповской. Здесь пробка растянулась на два километра – от Российской до Ростовского Шоссе.

Небольшие заторы остаются на улицах Северная и Красная.