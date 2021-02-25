Узнать расписание транспорта в Краснодаре можно по QR-коду на остановке

Фото: krd.ru

В Краснодаре реализуются несколько пилотных проектов в рамках программы «Умный город». Один из них - «QR-остановка». Чтобы узнать время прибытия общественного транспорта на конкретную остановку, нужно навести камеру телефона на QR-код, размещенный на остановке. Каждой – присвоят персональный.

- В городе пока одна пилотная остановка с QR-кодом. Она находится на улице Северной напротив ТРЦ «Галерея Краснодар». Сейчас определяются варианты монтажа и себестоимость затрат на внедрение проекта по всему городу. Благодаря этой системе можно без приложения узнать информацию о том, какой именно транспорт сейчас приедет, и в каком направлении будет двигаться, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в мэрии.

Еще один «умный» проект, который внедрили в администрации Краснодара, - сервис для проведения видеоконференцсвязи (vks.krd.ru.). Он создан на базе мощностей муниципалитета.

- Во время пандемии популярные сервисы для видеоконференцсвязи были перегружены. Новый стал альтернативной платформой не уступающей другим. Для многих структурных подразделений администрации видеоконференцсвязь, созданная нашими специалистами, стала повседневным инструментом для оперативной коммуникации, - рассказал начальник управления инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Артем Анацкий.