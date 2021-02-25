Почему Краснодар попал на первое место в топ-10 городов России

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Эксперты института территориального планирования «Урбаника» составили очередной рейтинг российских городов, где комфортнее всего жить. И на первом месте – столица Кубани. Вторым по качеству жизни стал Сургут. Далее в рейтинге идут Тюмень и Санкт-Петербург. А Москва лишь на пятой строчке. Десятку лучших городов замыкают Мурманск, Тверь, Южно-Сахалинск, Магнитогорск и Уфа.

Стоит отметить, что Краснодар возглавлял топ-10 городов с комфортной жизнью и в прошлом году. Эксперты прокомментировали, почему южный город удерживает позиции.

– В Краснодаре высокие показатели по обеспеченности жильем, торговле и климату, а также доступности транспорта, - говорит управляющий партнер «Урбаники» Федор Коньков.

Рейтинг комфортных городов

При этом не все согласны с тем, что Краснодаре идеален, в том числе и местные жители. Так, активист общественного движения «Городские решения» Мирослав Валькович отмечает, что первое место Краснодара в рейтинге - это не повод для гордости, а скорее повод, чтобы переживать за другие города.

- Например, с общественным транспортом в кубанской столице не все идеально. Трамвайная сеть хорошая, но в пригородах есть проблемы. Еще один из минусов – резкий рост населения при нынешней инфраструктуре, - говорит Валькович.

Также считает, что не хватает в Краснодаре соцобъектов директор Фонда развития Краснодарского края Илья Шакалов.

- Жилья у нас в городе строится много - это факт, люди активно его покупают, но социальных объектов пока на всех по-прежнему не хватает. В Краснодаре также нужно решать проблему с организацией дорожного движения, город каждый день стоит в пробках, - сказал «КП»-Кубань» Шакалов.