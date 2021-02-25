Федеральная кадастровая палата проведет вебинар для юристов и риелторов

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Вебинар Федеральной кадастровой палаты состоится 4 марта в 11:00. На встрече специалисты расскажут о подготовке документов на объекты, для возведения которых не нужно разрешения.

- Информация будет полезна кадастровым инженерам, а также органам местного самоуправления, риелторам и юристам. Недавно были скорректированы нормы Градостроительного кодекса и число объектов, для возведения которых разрешение излишне, увеличилось. На вебинаре специалисты помогут разобраться, какие документы вам понадобятся, а какие лишь запутают и приведут к приостановке, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе кадастровой палаты.

В качестве лектора в видеоконференции выступит заместитель директора – главный технолог Кадастровой палаты по Пензенской области Константин Дубовкин. Экспертами станут заместитель главы Пензы Герман Дорофеев и начальник отдела капитального строительства и инвестиций ОАО «Газпром газораспределение Пенза» Ирина Пеганова.