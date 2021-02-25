Новый детский сад в микрорайоне Гидростроителей Краснодара начал принимать детей

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В Краснодаре в этом году открыли детский сад, который организовали в бывшем здании школы искусств «Родник». Он уже начал принимать детей, путёвки получили все будущие воспитанники.

- Детсад оснастили всем необходимым оборудованием. Здесь капитально отремонтировали кровлю, систему пожарной безопасности, канализацию, электроснабжение, водопровод, системы отопления и вентиляции. Также привели в порядок ограждение и благоустроили прилегающую территорию, - написал в своем Telegram-канале мэр городе Евгений Певышов, который проверил готовность дошкольного учреждения.

Глава отметил, что в микрорайоне Гидростроителей высокая плотность населения и существуют очереди в дошкольные учреждения. Новый детский сад здесь был просто необходим.

Стоит отметить, что в настоящее время на Гидрострое возводится сразу несколько социальных объектов: большое общеобразовательное учреждение по улице Автолюбителей, новый корпус на территории 46-й школы, уже запустили детский сад по улице Валерия Гассия.

- Важно, что мы занимаемся не только возведением новых зданий, а возвращаем и приводим в порядок уже существующие типовые объекты, которые когда-то выбыли из муниципальной собственности. Эту работу будем продолжать, - добавил мэр.