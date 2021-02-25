На Кубани реализуют 70 крупных инвестпроектов на 50 млрд рублей

Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани в этом году планируется реализовать 70 инвестпроектов. Стоимость каждого превышает 100 млн рублей. Благодаря модернизации отраслей в регионе появится более 4,5 тысяч рабочих мест.

- Среди крупных инвестпроектов – запуск шестой очереди Абинского металлургического завода, на предприятии появится сортопрокатный цех. В порту Новороссийска планируют завершить реконструкцию зернового терминала, в Абинском районе – построить плодохранилище, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Всего в проекты в этом году будет вложено 50 млрд рублей.

- Объем инвестиция с каждым годом увеличивается. Это связано и с действующими в крае мерами господдержки бизнеса – льготными займами и компенсациями затрат. По итогам 2021 года объем инвестиций в край составит порядка 480 млрд рублей. В следующем году, по прогнозам, цифра увеличится до 510 млрд рублей, - сказал губернатор Вениамин Кондратьев.