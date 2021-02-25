В 10 городах Кубани открылись общественные приемные проекта «Судьба солдата»

Фото: kubpoisk.ru

В этом году в рамках проекта «Судьба солдата» поисковики России и волонтеры продолжают устанавливать судьбы пропавших в годы войны защитников Отечества. В прошлом году из-за пандемии заявлений от родственников пропавших бойцов принимались через электронну почту. Сейчас никаких преград для личного общения заявителей и поисковиков нет, поэтому в регионе открывается 10 общественных приемных, где заявители и поисковики смогут пообщаться лично.

В Краснодарском крае организовано 10 общественных приемных проекта «Судьба солдата». Поисковые организации появились в Краснодаре, Анапе, Новороссийске, Апшеронском, Динском, Ейском, Красноармейском, Калининском, Курганинском, Усть-Лабинском районах.

Стоит отметить, что общественная приемная в Новороссийске впервые будет работать с родными фронтовиков.

- Прием граждан в городе-герое будут вести опытные поисковики и волонтеры, - рассказал руководитель Новороссийского центра поисковых работ Михаила Романенко.

Более точную информацию о месте, датах и времени работы, а также контакты организаторов опубликованы на сайте и страницах в социальных сетях Ассоциации поисковых отрядов «Кубаньпоиск» kubpoisk.ru.