В июне возобновят круизы по Черному и Азовскому морям

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В 2021 году возобновят круизные перевозки по Чёрному и Азовскому морям. Суда будут заходить в порты Краснодарского края. Первые морские круизы состоятся уже в июне.

- В июне теплоход «Князь Владимир» отправится в круиз по маршруту Сочи – Новороссийск – Ялта – Севастополь – Сочи. Он с прошлого года был в простое из-за пандемии. В путешествии пассажиры насладятся яркими шоу-программами и экскурсиями. В этом сезоне впервые в открытом море покажут мюзикл, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в министерстве курортов региона.

Также в круиз выйдет теплоход «Мустай Карим». Он совершит шесть путешествий из Ростова-на-Дону и Анапы. Во время плавания теплоход будет проходить через Керченский пролив под Крымским мостом.

При благоприятной эпидемиологической ситуации в порты Краснодарского края летом этого года зайдут зарубежные лайнеры. Международные круизы совершат 12 заходов судов в Сочи и два – в Новороссийск. Иностранные лайнеры не заходили в эти города с 2018 года.