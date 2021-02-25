В Геленджик и Северский район приедет мобильная приемная губернатора

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае возобновляет работу мобильная приемная губернатора. В этом году первый выезд состоится 17 марта. Представители органов исполнительной власти края посетят Геленджик. 31 марта чиновники отправятся в Северский район.

– Каждый желающий сможет задать вопрос краевому специалисту и получить подробные разъяснения. Предварительная запись не требуется, – сказал замглавы региона Игорь Чагаев.

Чаще всего в выездах принимают участие представители краевых министерств ТЭК и ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства, здравоохранения. Если необходимо, по видеосвязи рабочая группа подключит других специалистов. Все заявители после приема получат письменные ответы.

- Мобильная приемная губернатора работает 3 года. В прошлом году специалисты приняли более 5 тысяч человек, - добавили в администрации края.

КОНКРЕТНО

График на март:

17 марта - Геленджик. Мобильная приемная будет работать с 12.00 до 16.00 по адресу: ул. Луначарского, д. 95. Телефон для справок: +7 (861-41) 2-09-10

31 марта - Северский район. Мобильная приемная будет работать с 11-00 до 15-00 по адресу: ст. Северская, ул. Ленина, д. 61. Телефон для справок: +7 (861-66) 2-17-82.