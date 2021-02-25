В Краснодаре откроется выставка «Золотой фотообъектив»

Фото: artzal23.ru

На выставке «Золотой объектив» будут представлены лучшие работы, участвовавшие в конкурсе. В этом году это 88 фотографий известных фоторепортеров со всей Кубани: Юрия Ходзицкого, Дениса Яковлева, Валерия Крачунова, Игоря Глазко, Михаила Ступина, Николая Хижняка, Андрея Вискушенко, Лидии Чухраевой, Александра Писаренко, Ирины Барсуковой.

Также в экспозицию Союза журналистов Кубани войдут работы безвременно ушедших от нас в 2020 году профессионалов. Это фотосерии членов СЖР Вячеслава Смеюхи и Виктора Мальчевского. Коллеги знали их как разносторонних, творческих людей, и талантливых фотохудожников, наблюдательных путешественников.

Напомним, в этом году в конкурсе «Золотой объектив» победил фотокорреспондент газеты «Кубанские новости Юрий Ходзицкий. В этом году он представил серию снимков о работе медиков в период пандемии и в «красной зоне». Обладателем награды он становится в третий раз. До этого он побеждал в 2013 и 2015 годах.

Также за актуальность репортажной съемки отмечены работы фотокорреспондента газеты «Кубанские новости» Михаила Ступина. За отражение темы горожан и города жюри отметило работы фотокорреспондента газеты «Краснодарские известия» Дениса Яковлева. Спортивного фоторепортера Валерия Крачунова отметили за спортивную фотосерию. А спецприз, поездку на форум в Сочи в сентябре этого года, получила фотокорреспондент газеты «Щербиновский курьер» Ирина Барсукова за снимок «Кормилица».

Фотовыставка будет открыта с 25 февраля по 7 марта в Выставочном зале изобразительных искусств по улице Рашпилевской в Краснодаре.