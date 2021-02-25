Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 25 февраля выросло на 142

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Оперативный штаб Краснодарского края обнародовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией в регионе. Ситуация с коронавирусом остается напряженной, но наблюдается спад заболеваемости.

По данным на 25 февраля за сутки в Краснодарском крае в госпитали попали 142 человек. Самыми зараженными за день стали Краснодар, Сочи и Новороссийск, здесь выявили 50, 20 и 11 новых случаев соответственно.

- Семь человек с коронавирусом выявили в Армавире, по шесть – в Кореновском и Приморско-Ахтарском районах. По четыре новых пациента попали в госитали в Геленджике, Туапсинском и Мостовском районах, по три – в Динском, Лабинском, Крымском и Павловском районах. По два жителя заболело в Выселковском, Ейском, Курганинском, Тимашевском, Щербиновском районах и Анапе. На территории Белореченского, Красноармейского, Славянского, Темрюкского, Тихорецкого и Новокубанского районов по одному новому случаю COVID-19, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также известно, что среди заболевших коронавирусом за последние сутки - семеро детей, младшему из них полгода. 87 пациентов в настоящее время находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, двое – на ЭКМО.