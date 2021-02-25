ВТБ: на Кубани вакцинация в три раза повысила спрос на услуги медицинских лабораторий

Медицинские лаборатории Краснодарского края утроили выручку за первые четыре недели массовой вакцинации. Объем транзакций по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос до 2 млн рублей. Об этом свидетельствует статистика эквайрингового бизнеса ВТБ.

Всего с 18 января, когда началась массовая вакцинация, жители края совершили в медицинских лабораториях 1,2 тыс. транзакций. При этом средний чек год к году снизился в 1,5 раза – до 1,7 тыс. рублей.

По итогам 2020 года доход лабораторий, предлагающих клиентам ПЦР-тесты и анализ уровня антител к коронавирусу, на Кубани также увеличился, однако чуть меньше – в два раза, до 8 млн рублей. С января по декабрь число трат на медуслуги в регионе стремительно росло и на конец года составило 3,3 тыс. операций. Средний чек уменьшился на 11% к 2019 году, до 2,5 тыс. рублей.

- Старт массовой вакцинации от коронавируса позволил медицинским лабораториям предложить клиентам новые актуальные услуги – чек-ап ключевых показателей перед вакцинацией, а также специальные тесты для определения антител, сформировавшихся после вакцины. Эти услуги оказались востребованы, так как многие из вакцинирующихся относятся к своему здоровью очень ответственно. По мере увеличения темпов вакцинации в регионах выручка лабораторий будет продолжать рост, однако после достижения определенной доли привитого населения стабилизируется и летом может начать снижение, - прогнозирует Алексей Киричек, вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ.