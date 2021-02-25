На Кубани можно бесплатно сдать экспресс-тест на ВИЧ

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В инфекционной больнице Краснодара приостанавливали акцию по бесплатному тестированию на ВИЧ-инфекцию из-за пандемии. Сейчас процедуру снова возобновили.

- Узнать свой ВИЧ-статус можно в клиническом центре профилактики и борьбы со СПИДом в Краснодаре по улице им. Митрофана Седина, 204/2. Тест специалисты делают анонимный, результат можно получить в день сдачи анализа. Процедура займет не более 25 минут, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Бесплатное тестирование на инфекцию проводят четыре дня в неделю: в понедельник, вторник, четверг и пятницу с 12 до 15 часов, кроме праздничных и выходных дней.

Сдать экспресс-тест на ВИЧ можно в порядке живой очереди или предварительно записавшись по на определенную дату и время по телефону +7 (861) 255-80-90.