На Кубани одновременно будут строить около 100 социальных и инфраструктурных объектов

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На Кубани в этом году одномоментно будут строить около 100 социальных и инфраструктурных объектов. Финансирование увеличено в полтора раза по отношению к прошлому году.

- На строительство социальных и инфраструктурных объектов в крае на 2021 год выдели на 7,1 млрд рублей больше, чем в 2020 году – рекордные 42,4 млрд рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Такого масштабного строительства в нашем крае не было со времен Олимпиады.

– В этом году возводим 33 школы, 15 детских садов, больше 20 спортивных объектов – это центры единоборств, спортивные комплексы, бассейны. В сельских населенных пунктах появятся офисы врачей общей практики, фельдшерско-акушерские пункты, – отметил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

В числе важных инфраструктурных объектов – укрепление правого берега реки Кубань и строительство трамвайной линии по улице Московской в Краснодаре.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что на Кубани в этом году планируется реализовать 70 крупных инвестпроектов. Стоимость каждого превышает 100 млн рублей. Благодаря модернизации отраслей в регионе появится более 4,5 тысяч рабочих мест.