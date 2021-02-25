Новый аэропорт Краснодара будут строить из произведенных на Кубани материалов

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Краснодарский край один из ведущих регионов страны по изготовлению строительных материалов. На Кубани производят цемент, арматуру, гипсовую продукцию, железобетон, тротуарную плитку, стеновые материалы. Кубанские предприятия не только обеспечивают потребности экономики региона, но и поставляют свою продукцию за его пределы.

- В регионе изготавливается более 50% стройматериалов от общего объема промпроизводства Кубани, - отметил на международной выставке YugBuild вице-губернатор Александр Руппель.

Губернатор поставил задачу максимально использовать продукцию местных производителей при реализации проектов в Краснодарском крае. В числе объектов, которые будут возводиться из произведенных на Кубани материалов, - новый аэропорт Краснодара.

Сейчас уже завершается проектирование аэровокзального комплекса. Площадь нового трехэтажного здания составит это более 80 тысяч квадратных метров и будет включать в себя 10 телетрапов.