В Краснодаре прошел турнир по рукопашному бою

Фото организаторов турнира

21 – 23 февраля 2021г в г. Краснодар в ДС «ОЛИМП» прошел краевой турнир «Памяти героя России майора ФСБ В.М. Евскина» и Чемпионат Краснодарского края по рукопашному бою в котором приняли участие 21 Муниципальное образование, более 40 клубов и 586 бойцов.

Все поединки прошли в очень конкурентной борьбе.

При активной поддержке Фонда развития контактных видов спортивных единоборств Краснодарского края имени Олега Дерипаска, организаторам удалось провести данное мероприятие на высокопрофессиональном уровне.

Охрану мероприятия обеспечивал партнер Турнира «Холдинг безопасности «НЕВА».

Фонд развития контактных видов спортивных единоборств Краснодарского края имени Олега Дерипаска и «Холдинг безопасности «НЕВА» учредили призы и кубки для сильнейших спортсменов в своих категориях и номинациях, которые вручи на турнире и чемпионате.

Хочется высказать слова благодарности радушным хозяевам которые три дня принимали спортсменов, судей, тренеров и представителей - это гостиничный комплекс Екатерининский и ДС «ОЛИМП».

Наше мероприятие посети почетные гости, которые дали высокую оценку работе Федерации Рукопашного боя Краснодарского края и организации самого турнира и чемпионата.

Заместитель начальника Управления ФСБ России по Краснодарскому краю Фролов Сергей Борисович от всей души пожелал всем крепкого здоровья, схваток без травм и пусть победит сильнейший.

Напутственные слова и поздравления с праздником 23 февраля «День защитника Отечества» сказал заместитель министра физической культуры и спорта Краснодарского края Илья Александрович Зленко.

Также спортсменов поздравили с праздником спорта и настоящих мужчин директор центра патриотического воспитания МО г. Краснодар Самоненко Павел Павлович и Заместитель начальника Управления физической культуры и спорта МО г. Краснодар Терещенко Александр Валерьевич.

Президент Федерации Рукопашного боя Краснодарского края в рамках турнира сообщил, что сборная команда Краснодарского края 19-21 февраля 2021г в Республике Беларусь в Бресте на первенстве Европы по рукопашному бою была представлена спортсменами, которые стали Чемпионами.

Командные места в Краевом Турнире «Памяти героя России майора ФСБ В.М. Евскина» распределись следующим образом:

1 место: МО Динской район; 2 место МО г. Краснодар; 3 место МО г.Краснодар.

На Чемпионате Краснодарского края по рукопашному бою командные места распределились следующим образом:

1 место МО г. Краснодар; 2 место МО Динской район; 3 место МО г. Новороссийск.

Следующее мероприятие состоится в марте в г. Усть-Лабинск.