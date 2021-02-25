«Россети Кубань» направит 3 миллиарда рублей на ремонт энергообъектов в 2021 году

Фото: «Россети Кубань»

Энергетики отремонтируют почти 10 тысяч километров воздушных линий электропередачи, порядка 1800 трансформаторных подстанций и заменят 67 тысяч изоляторов. Специалисты также заменят свыше шести тысяч опор, расчистят почти 1500 гектаров просек трасс ЛЭП от деревьев и кустарников, проведут замену и ремонт 67 километров грозозащитного троса. Это позволит снизить риски нарушения электроснабжения потребителей при неблагоприятной погоде и повысить надёжность работы объектов электроэнергетики.

Во время ремонта распределительных сетей в 2021 году на воздушных линиях заменят ответвления вводов к домовладениям потребителей с применением самонесущего изолированного провода. Он обладает увеличенной пропускной способностью, высокой износостойкостью и обеспечивает надежность электроснабжения при ветровых нагрузках.

Графики ремонтных работ составляются на основе анализа технического состояния объектов, особенностей эксплуатации оборудования при прохождении осенне-зимних периодов предыдущих лет и с учетом минимизации неудобств для потребителей. Планируемый объем работ завершат к сентябрю 2021 года.

ПАО «Россети Кубань» отвечает за транспорт электроэнергии по сетям 110-220 кВ и ниже на территории Краснодарского края и Республики Адыгея. Входит в группу «Россети». В составе энергосистемы 11 электросетевых филиалов. Общая протяженность линий электропередачи – 93 тысячи километров. Площадь обслуживаемой территории – более 83 тысяч квадратных километров с населением более 6 миллионов человек. «Россети Кубань» – крупнейший налогоплательщик региона. Телефон горячей линии: 8-800-220-0-220 (звонок по России бесплатный).

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Численность персонала ГК – 217 тысяч человек. Имущественный комплекс включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.