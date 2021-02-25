Самый дорогой «жилой гараж» в Сочи продается за 12 миллионов рублей

Фото мэрии Сочи

В феврале 2021 года в Сочи на рынке вторичной недвижимости представлены более 130 жилых гаражей.

При этом цены на объекты варьируются в диапазоне от 1,2 до 12 млн рублей.

Ранее такие гаражные апартаменты в Сочи были обычными гаражами. Затем, начиная с конца 1980-х годов, хозяева постепенно переделали их для проживания, но при этом по документам они остались местом для хранения транспорта.

- Главная особенность жилых гаражей в том, что они существуют только в Сочи. Могу сказать, что «жилой гараж» – это одна большая особенность. Подобные объекты можно назвать таунхаусами для бедных, это небольшие гетто, где, конечно, не соблюдаются никакие нормативы и правила,- отметил эксперт рынка недвижимости Кирилл Флутков.

Региональные клиенты, как правило, предпочитают не покупать такие объекты. Словосочетание «жилой гараж» отбивает желание на приобретение такого формата недвижимости.