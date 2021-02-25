В Геленджике владелица компании попала под уголовное дело за невыплату зарплаты сотруднице в 190 тысяч рублей

Фото СК РФ

В Геленджике женщина-индивидуальный предприниматель и владелица компании по уходу за пожилыми людьми, с апреля по декабрь 2020 года не выплачивала зарплату в полном объеме своей сотруднице-сиделке.

Долг по зарплате достиг 190 тысяч рублей. Предпринимательница могла погасить задолженность, но предпочла потратить деньги на иные нужды. Это выяснилось в ходе проверки прокуратуры. .

- Следственным отделом по городу Геленджику СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 32-летней женщины - индивидуального предпринимателя. Она подозревается в частичной невыплате заработной платы свыше трех месяцев сотруднице (ч.1 ст.145.1 УК РФ),- сообщает СУ СК по краю.

Как сообщается, на имущество главы компании теперь может быть наложен арест.

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