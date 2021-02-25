Троицкий групповой водопровод к концу 2021 года будет готов на 60%

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Реконструировать водопровод, от которого зависит водоснабжение Новороссийска, Геленджика и Крымского района, начали в 2020 году.

Здесь уже введено в строй две новые ветки сетей длиной более 33 километров.

– В этом году построим еще 10 км Троицкого группового водопровода. Его общая готовность по итогам 2021 года составит более 60%, – сообщал губернатор Вениамин Кондратьев в ходе сессии ЗСК.

Завершить строительство полностью планируется в 2023 году.

Дефицит воды в Темрюкском районе планируется восполнить при помощи реконструкции Таманского водопровода. В 2021 году здесь начнут строить 20-километровую ветку, которая обеспечит водой 20 тысяч жителей.

– С учетом ранее сделанных проектов это позволит полностью решить проблему водоснабжения в Темрюкском районе. к 2023 году, – сказал глава региона.

В 2021 году расходы на ЖКХ в регионе намечено увеличить до 6,3 млрд рублей.

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Троицкий групповой водопровод в Краснродарском крае проложили в 70-е годы минувшего века. С тех пор гидротехническое сооружение практически выработало свой ресурс. При этом, из-за возрастания нагрузок на сети в летнее время, происходят частые аварии, а латание старых труб не является решением данной проблемы.(читать далее)