На Кубани финансирование АПК в 2021 году увеличили до 8 млрд рублей

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На Кубани бюджетная поддержка АПК увеличена. Такое решение принято на сессии ЗСК 25 февраля. В своем выступлении глава региона подчеркнул важность социальной составляющей в отрасли.

– Нам важно, чтобы как можно больше людей шли в сельское хозяйство, понимали, что государство готово их поддержать. В этом году увеличиваем поддержку АПК еще на 486 млн рублей. В целом финансирование отрасли составит почти 8 млрд рублей, – отметил Вениамин Кондратьев.

В частности, новые субсидии на производство молока получат малые хозяйства и фермеры региона.

Производителям муки компенсируют из бюджета часть затрат на закупку пшеницы при условии сохранения цен на хлеб.

В 2021 году аграрии впервые получат компенсации части затрат на производство зерновых и зернобобовых культур,

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