В уголовном деле начальника Краснодарской лаборатории Минюста появились новые подробности

Фото УФСБ по краю

Как ранее сообщала «Комсомолка», в октябре и декабре 2020 года начальник лаборатории Минюста в Краснодаре подозреваемый требовал откаты от премий сотрудников, а также шантажировал их и брал взятки. В январе чиновник был задержан сотрудниками УФСБ по краю.

В ходе следствия выясняются все новые эпизоды трудовой биографии начальника лаборатории.

Так, по данным СК, он заставил женщину -эксперта отказаться от первоначальных выводов в ходе проверки реальной стоимости медоборудования, закупленного для Республики Крым.

Начальник постоянно угрожал женщине увольнением, а затем лишил ее права самостоятельно проводить судебные экспертизы по своему профилю.

- Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по краю продолжается расследование уголовного дела в отношении начальника Краснодарской лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции по обвинению в превышении должностных полномочий (ч.1 ст.286 УК РФ), принуждении эксперта к даче заведомо ложного заключения, соединенным с шантажом. В рамках расследования возбуждено очередное уголовное дело о принуждении эксперта к даче заведомо ложного заключения (ч.2 ст.309 УК РФ),- сообщает СУ СК по краю.

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